Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Verletzte bei Zusammenstoß

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen haben zwei Insassen eines Fahrzeugs bei einem Unfall am Montag in Ahaus erlitten. Ein 52-jähriger Ahauser befuhr gegen 13.45 Uhr die Wessumer Straße und wollte nach links in die Arnoldstraße abbiegen. Er stieß dabei mit dem entgegenkommenden Wagen einer 29-jährigen Meckenheimerin zusammen. Schwer verletzt wurden dabei eine 29-jährige Ahauserin und eine 33-jährige Ahauserin, die im Fahrzeug der 29-Jährigen gesessen hatten. Diese erlitt leichte Verletzungen, ebenso der 52-Jährige. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 9.000 Euro.

