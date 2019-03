Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Hund reißt mehrere Vögel

Vreden (ots)

Ein freilaufender Hund hat in Vreden im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens am Donnerstagabend sechs Pfaue und 19 Fasanen gerissen. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.15 Uhr in der Bauerschaft Wesker im Ortsteil Lünten. Bei dem Hund soll es sich um ein weißes Tier mit schwarzem Fell ums Auge gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell