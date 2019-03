Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - "Falscher Polizist" ruft an

Südlohn (ots)

Die Reihe der Anrufe durch angebliche Polizeibeamte setzt sich weiter fort. In Südlohn rief ein Unbekannter am Donnerstag gegen 18.00 Uhr bei einem 72-Jährigen an und gab vor, Polizist zu sein. Der Betroffene erkannte die betrügerische Absicht und beendet das Gespräch.

