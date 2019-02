Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Jugendlicher mit schwerer Kopfverletzung in Uni-Klinik

Zeugen gesucht

Ahaus-Graes (ots)

Der Vater eines 17-jährigen Gronauers erstattete bei der Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt, weil sein Sohn in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand hielt sich der 17-Jährige auf einer Party in einer Gaststätte an der Hauptstraße auf und wurde zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr vermutlich durch einen Schlag schwer verletzt. Der Jugendliche musste in eine Uni-Klinik verlegt werden.

Der Hergang ist bisher noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Ahaus (02561-9260) zu wenden.

