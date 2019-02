Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Fahrzeug durch Ladung beschädigt

Isselburg (ots)

Heruntergefallene Ladung hat am Montag in Isselburg-Anholt einen Pkw beschädigt. Eine 61-jährige Isselburgerin befuhr gegen 17.10 Uhr mit ihrem Wagen die Straße Hahnerfeld in Richtung Anholt, als es zu dem Unfall kam. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro. Der entgegenkommende Verursacher fuhr weiter. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

