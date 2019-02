Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrer unter Drogeneinfluss

Ahaus (ots)

Unter Drogeneinfluss steuerte am Mittwoch ein Autofahrer in Ahaus seinen Wagen. Der 56-Jährige aus Enschede (NL) war gegen 12.30 Uhr über den Grenzübergang Sanders Küper in Ahaus-Alstätte nach Deutschland eingereist, als Polizeibeamte ihn kontrollierten. Ein Drogentest fiel positiv aus; zudem stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Ein Arzt entnahm dem 56-Jährigen in der Polizeiwache Ahaus eine Blutprobe.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell