POL-BOR: Ahaus - Einbrecher scheitern

Ahaus (ots) - In die Räume eines Vereins in Ahaus-Graes wollten Unbekannte offensichtlich in der Nacht zum Samstag eindringen. Sie schlugen zwischen Freitag, 21.15 Uhr, und Samstag, 08.30 Uhr, den Glaseinsatz der Eingangstür zu dem Gebäude am Nordiek ein. Ins Innere gelangten sie jedoch nicht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell