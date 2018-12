POL-BOR: Ahaus - Diebinnen an Paketstation

Ahaus (ots) - Pakete haben zwei unbekannte Täterinnen am Samstag aus Fächern einer Paketstation in Ahaus gestohlen. Ein Zeuge konnte die Frauen gegen 15.30 Uhr an der Bahnhofstraße dabei beobachten, wie sie sich an der Anlage zu schaffen machten. Wie sie die betreffenden Fächer öffneten, war zunächst nicht bekannt. Nachdem sie sich ein Stück entfernt hatten, öffneten die Täterinnen die beiden entwendeten Pakete und nahmen aus einem Schuhe und Kleidung an sich. Die erste Tatverdächtige ist circa 25 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß, schlank, hat braunes Haar und südländisches Aussehen; sie trug eine Mütze, eine schwarze Winterjacke und eine hellblaue Jeans. Die zweite Tatverdächtige ist ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß, etwas korpulenter, hat braunes Haar und ein südländisches Aussehen; sie trug ebenfalls eine Mütze, eine schwarze Winterjacke und eine hellblaue Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

