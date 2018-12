POL-BOR: Borken - Absperrmaterial entwendet

Borken (ots) - Absperrungen an einer Baustelle in Borken stellen die Beute unbekannter Diebe dar. Die Täter entwendeten zahlreiche Leitbaken und Bakenfüße, zudem Absperrschranken, Warnleuchten und Verkehrszeichen, die auf der Straße An der Hoechte gestanden hatten. Wie jetzt bekannt wurde, muss sich die Tat bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag vergangener Woche (26. und 27. November) ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

