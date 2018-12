Borken (ots) - Am Samstag kam es auf der Marbecker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 40-jährige Autofahrerin sowie ihr 38-jähriger Beifahrer (beide aus Oberhausen) leicht verletzt wurden. Die 40-Jährige hatte die Marbecker Straße von der Engelradingstraße aus kommend befahren. An der Einmündung Marbecker Straße / Steenkuhlenweg kam ihr eine 42-jährige Autofahrerin (Borken) entgegen, die in den Steenkuhlenweg abbog und hierbei das Auto der Oberhausenerin augenscheinlich übersah. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto der 40-jährigen. Der geschätzte Gesamtschaden lag bei 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell