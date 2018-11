POL-BOR: Legden - Polizei sucht unfallbeteiligten Fußgänger

Legden (ots) - Bereits am Montag, gegen 17 Uhr war es auf der Straße "Am Bahndamm" in Legden zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 40-jährigen Autofahrerin aus Essen und einem noch unbekannten Fußgänger gekommen. Nach Angaben der Autofahrerin hatten sich beide zunächst darauf geeinigt, keine Polizei hinzuzuziehen. Personaldaten tauschten sie nicht aus. Aufgrund der später festgestellten Schäden an ihrem Fahrzeug hatte die 40-Jährige nun doch Zweifel daran, dass der Fußgänger unverletzt geblieben war, weshalb sie den Unfall nachträglich bei der Polizei meldete. Das Verkehrskommissariat in Ahaus bittet nun den unbekannten Fußgänger oder Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 02561 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell