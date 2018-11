POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots) - Am Freitag hebelte Einbrecher zwischen 07.30 Uhr und 21.30 Uhr auf dem Anemonenweg ein Fenster eines Wohnhauses auf und durchsuchten nahezu das gesamte Haus. Entwendet wurde nach den ersten Ermittlungen nichts. Möglicherweise fühlten sich die Täter gestört - jedenfalls flüchteten sie aus dem Fenster des Gäste-WCs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

