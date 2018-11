POL-BOR: Ahaus - Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Ahaus (ots) - Polizeibeamte kontrollierten am Freitag gegen 22.35 Uhr auf dem Adenauerring einen 31-jährigen Autofahrer aus Ahaus. Dieser räumte ein, am Vortag Marihuana und Amphetamine konsumiert zu haben. Ein Drogentest bestätigte dies, so dass die Fahrt für den Mann an dieser Stelle zu Ende war und ein Bußgeldverfahren nach sich zieht. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

