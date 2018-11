POL-BOR: Vreden - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Vreden (ots) - Am vergangenen Freitag kam es auf einem Parkplatz an der Wüllener Straße in Vreden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer VW Golf Plus beschädigt wurde. Zwischen 07.35 und 08.20 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäß parkenden Pkw. An dem VW Golf Plus entstand ein Streifschaden an der Fahrerseite, der auf circa 750 bis 2.000 Euro geschätzt wird.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus 02561 - 9260.

