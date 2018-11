POL-BOR: Bocholt - Transporter prallt vor Baumstumpf

Bocholt (ots) - Leichte Verletzungen hat ein 37-jähriger Autofahrer bei einem Unfall erlitten, der sich am Freitag gegen 12.40 Uhr in Bocholt-Barlo ereignet hat. Der Bocholter war mit seinem Transporter von einem Privatweg an der Winterswijker Straße abgekommen und gegen einen Baumstumpf geprallt. Er kam ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell