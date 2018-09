POL-BOR: Südlohn - Alkoholisierter Temposünder

Südlohn (ots) - Er fuhr zu schnell - und dazu noch in alkoholisiertem Zustand: Einige Konsequenzen kommen nun auf einen 61-Jährigen zu. Der Südlohner befuhr am Dienstag gegen 15.55 Uhr die Bundesstraße 70 in Oeding. Polizeibeamte hielten ihn im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle an. Sie hatten sein Fahrzeug mit einem Tempo von 94 km/h gemessen; erlaubt sind auf dem betreffenden Abschnitt allerdings höchstens 70 km/h. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest; ein Atemtest wies auf einen Blutalkoholwert von circa 1,3 Promille hin. Die Entnahme einer Blutprobe schloss sich in der Polizeiwache Borken an. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

