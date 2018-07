POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Wohnhaus

Gronau-Epe (ots) - Noch Unbekannte drangen am Wochenende gewaltsam in ein Wohnhaus am Amelandsbrückenweg (zwischen Hofkamp und Schoppenkamp) ein. In der Zeit von Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr hatten sie das Türschloss einer Seiteneingangstür aufgebohrt und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Zur genauen Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Kripo Gronau (02562-9260).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell