POL-BOR: Stadtlohn - Trunkenheit im Straßenverkehr

Stadtlohn (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Sonntagmorgen fiel ein 20-jähriger (Stadtlohn) Autofahrer wegen Alkohol am Steuer auf. Gegen 04.45 Uhr hielt ihn eine Polizeistreife in Stadtlohn an. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest lies auf über 1,6 Promille schließen.

Der junge Autofahrer musste mit zum Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führschein stellten die Beamten sicher. Den Stadtlohner erwartet nun ein Strafverfahren.

