POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Einbruch in Lagerhalle

Ahaus-Ottenstein (ots) - In der Nacht zum Freitag hebelten Einbrecher eine Tür einer Werk- und Lagerhalle an der Straße Hörsteloe auf und drangen in das Gebäude ein. Entwendet wurden verschiedene Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell