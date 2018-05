POL-BOR: Ahaus - Mit Motorrad gestürzt

Ahaus (ots) - Ein Motorradfahrer hat am Mittwoch in Ahaus die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 38 Jahre alte Ahauser befuhr mit seinem Motorrad die Wüllener Straße in Richtung Wüllen. Als er in einer Fahrzeugschlange vor dem Adenauerring wartete, kam es zu dem Sturz. Der Sachschaden liegt bei circa 300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell