POL-BOR: Ahaus - Zusammenstoß beim Einbiegen

Ahaus (ots) - Als ein Pkw am Dienstag aus einem Wirtschaftsweg in Ahaus-Wessum auf die Kreisstraße 17 einbog, krachte es: Mehrere Leichtverletzte und ein Sachschaden von circa 11.500 Euro stellten die Folgen des Unfalls dar. Gegen 15.20 Uhr hatte ein 76-jähriger Ahauser mit seinem PKW den Wirtschaftsweg befahren. Ein 74 Jahre alter Marler war zeitgleich auf der Kreisstraße in Richtung Wessum unterwegs. Als der 76-Jährige mit seinem Auto nach rechts in Richtung Wessum einbiegen wollte, konnte der Marler nicht mehr rechtzeitig bremsen. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten auch das Auto eines 55-Jährigen aus Ahaus.

