POL-BOR: Heek-Nienborg - Explosion im Hobbyzimmer

Heek-Nienborg (ots) - (mh) Am Donnerstag kam es gegen 19:15 Uhr zu einer Explosion in einem Hobbyzimmer eines Einfamilienhauses auf der Schulstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen explodierte eine Lacksprühdose. Diese hatte vor einem Elektro/Öl-Radiator gestanden. Die Druckwelle beschädigte drei Zimmertüren und zwei Außentüren/-fenster. Den dabei entstandenen Brand konnte ein Bewohner eigenständig löschen. Zum Zeitpunkt der Detonation hielten sich ein Erwachsener und vier Kinder in dem Haus auf. Nach bisherigen Informationen blieben alle unverletzt. Der Erwachsene, der sich in dem Hobbyzimmer aufgehalten hatte, wurde zur Kontrolle mit einem Rettungswagen in das Ahauser Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die freiwillige Feuerwehr Heek wurde verständigt und erschien vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell