POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Schuhgeschäft

Bocholt (ots) - (mh) In der Nacht zum Donnerstag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Schuhgeschäft auf der Osterstraße ein. Die Täter gelangten zwischen 19:00 Uhr und 08:50 Uhr in einen Kellerflur eines Mehrfamilienhauses an der Königstraße und brachen dort mehrere Verbindungstüren auf. Diese führten zum Lager des Schuhgeschäftes. Dort entwendeten sie Bargeld (Wechselgeld und Geld aus einer Kaffeekasse) und eine bisher unbekannte Anzahl von Schuhen.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

