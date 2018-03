POL-BOR: Vreden - Unfallflucht auf der Beatrixstraße

Vreden (ots) - (mh) Am Mittwoch kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der Beatrixstraße. Dabei berührten sich die beiden Außenspiegel der beiden entgegenkommenden Fahrzeuge. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Kastenwagens entfernt sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. An dem gelben Postbulli (VW T6) einer 27-jährigen Autofahrerin aus Heek entstand ein Schaden in einer Höhe von 300 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell