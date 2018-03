Bocholt (ots) - (mh) Am Mittwoch entwendeten bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 13:20 Uhr und 13:30 Uhr aus einem roten Citroen C1 ein Handy (iPhone 7). Die Fahrerin hatte den Wagen unverschlossen abgestellt und für zehn Minuten eine Apotheke am Ostwall aufgesucht. Unbekannte hatten die günstige Gelegenheit genutzt und das im Auto zurückgelassene Handy entwendet.

Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (Telefon 02871 / 299-0).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell