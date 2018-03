POL-BOR: Gronau - Mobile Navigationsgeräte entwendet

Gronau (ots) - (mh) In der Nacht zum Donnerstag erbeutete ein bisher unbekannter Täter zwei mobile Navigationsgeräte (Navigon und Garmin). Diese entwendete er aus einem silbernen Opel Meriva auf der Kleibergstraße und aus einem silbernen Ford Focus auf der Enscheder Straße. In beiden Fällen zerstörte der Täter eine Seitenscheibe und entwendete das an der Windschutzscheibe angebrachte mobile Navigationsgerät.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

