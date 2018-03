POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin leicht verletzt

Ahaus (ots) - (mh) Am Mittwoch verletzte sich eine 14-jährige Radfahrerin aus Ahaus beim Überqueren der Heeker Straße leicht. Sie war auf der Heeker Straße in Richtung Heek unterwegs und überquerte gegen 17:05 Uhr in Höhe Mc Donalds die Straße. Ein in gleicher Richtung fahrender 43-jähriger Autofahrer aus Heek konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht mehr verhindern. Die 14-Jährige gab an, sie habe wegen der aufgesetzten Kapuze den Autofahrer nicht gesehen. Der Vater des Mädchens erschien vor Ort und wollte mit seiner Tochter einen Arzt aufsuchen. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.200 Euro.

