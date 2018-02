POL-BOR: Groß Reken - Terrassentür aufgehebelt

Groß Reken (ots) - (mh) Am Mittwoch drangen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 12:15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Schultenhoff" ein. Die Täter hebelten auf der Rückseite eine Terrassentür auf, stiegen ein und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Es liegen derzeit noch keine Angaben zum Diebesgut vor.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

