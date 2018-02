POL-BOR: Borken-Rhedebrügge - Versuchter Einbruch

Borken-Rhedebrügge (ots) - (mh) Am Dienstag versuchten bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Der Poll" einzudringen. Sie hatten einen zwei Meter hohen Zaun überwunden und an einer Terrassentür gehebelt. Die Tür wurde dabei beschädigt aber nicht geöffnet. Warum die Täter von ihrem weiteren Vorhaben absahen ist nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

