POL-BOR: Ahaus - 80 km/h mit Mofa-Prüfbescheinigung

Ahaus (ots) - (dm) Ohne den erforderlichen Führerschein zu besitzen, war am gestrigen Dienstag gegen 16.50 Uhr ein 16-jähriger Motorrollerfahrer aus Ahaus unterwegs.

Eine Polizeistraße hielt den 16-Jährigen auf der Bahnhofstraße an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten technische Veränderungen am Fahrzeug fest. Der 16-Jährige gab auf Befragen an, dass sein Motoroller ca. 60 km/h fahren würde. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung führte er mit.

Der Motorroller wurde sichergestellt. Bei einer technischen Untersuchung konnte eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h festgestellt werden.

Gegen den 16-Jährigen leitete die Beamten ein Strafverfahren ein.

