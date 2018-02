POL-BOR: Gronau/Epe - Fahndung nach Tankbetrüger

Tankbetrüger mit seinem Renault Clio Bild-Infos Download

Gronau/Epe (ots) - (dm) Ein noch unbekannter männlicher Täter steht im dringenden Tatverdacht, seit Dezember 2017 allein in Gronau (6) und Epe (1) in sieben Fällen an verschiedenen Tankstellen getankt zu haben, ohne im Anschluss hieran zu bezahlen.

Der Täter nutzte hierbei immer einen blauen Renault Clio. Bei den Taten waren unterschiedliche, zuvor gestohlene Kennzeichen (zum Teil vorne und hinten unterschiedliche) am Fahrzeug angebracht. Der durch die Tankbetrügereien verursachte Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Letztmalig trat der Unbekannte am 07.02.2018, um 13.35 Uhr, an einer Tankstelle an der Gildehauserstraße in Erscheinung. Die Angestellte erkannte die Person aus zurückliegenden Taten (diese Tankstelle war insgesamt vier Mal betroffen).

Nachdem der Mann sein Auto betankt hatte und noch bevor er wegfahren konnte, stellte sich die Angestellte vor seinen Wagen und wollte ihn am Wegfahren hindern.

Der Unbekannte fuhr zunächst auf sie zu, setzte dann sein Auto zurück, fuhr um die Angestellte herum und flüchtete erneut.

Nach aktuellem Erkenntnisstand kommt der Tankbetrüger auch für weitere Taten im Bereich Steinfurt sowie in Niedersachsen in Frage.

Wer Angaben zu der auf dem Fahndungsfoto abgebildeten Person oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02562-9260 bei der Kripo in Gronau zu melden.

