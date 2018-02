POL-BOR: Gronau - Einbruch in Imbissstube

Gronau (ots) - (dm) Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Dienstag (27.02.2018) gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Imbissstube an der Vereinsstraße und stahlen einen Fernseher, Bluetooth Lautsprecher sowie verschiedene Getränke in Dosen.

Zwischen Montagabend, 23.00 Uhr, und Dienstvormittag, 11.00 Uhr, hatten die Täter zunächst ein rückwärtig gelegenes Fenster aufgehebelt. In den Räumen hatten sie sämtliche Schränke und Behältnisse durchsucht. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo Gronau (02562-9260).

