POL-BOR: Ottenstein - Motorroller übersehen

Ottenstein (ots) - (mh) Am Montag verletzte sich gegen 17:00 Uhr ein Motorrollerfahrer auf der Lüntener Straße leicht. Ein 81-jähriger Autofahrer aus Vreden hatte von einem Wirtschaftsweg kommend die K 23 überqueren wollen. Dabei übersah er einen 17-jährigen Motorrollerfahrer aus Ahaus. Dieser war auf der K 23 von Ottenstein kommend in Richtung Lünten unterwegs. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Rollerfahrer. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Ahauser Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.000 Euro.

