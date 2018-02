POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin übersehen

Bocholt (ots) - (mh) Am Montag bog gegen 16:25 Uhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Bocholt von der Böggeringstraße nach rechts auf die Werther Straße ab. Dabei übersah sie einen 30-jährigen Radfahrer aus Bocholt. Dieser war auf dem Radweg der Werther Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 400 Euro.

