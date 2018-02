POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht auf der Goehtestraße/Lkw nimmt Golf ein Stück mit

Beschädigter VW Golf Bild-Infos Download

Stadtlohn (ots) - (dm) Am Montag um 14.05 Uhr beobachtete ein 23-jähriger Mann aus Stadtlohn, wie ein Lkw (Daimler Benz Actros mit Anhänger) seinen an der Goethestraße in Höhe der Hausnummer 1 abgestellten VW Golf "mitnahm", ca. 40 m weit mitschleifte, rechts in die Vredener Straße einbog und sein Auto kurz vor dem Kreisverkehr wieder "verlor".

Der Stadtlohner rannte dem Lkw-Fahrer hinterher und versuchte, diesen auf den Unfall aufmerksam zu machen, was ihm jedoch nicht gelang. Auch ein zweiter Zeuge, der den Unfall als Fußgänger vom Kreisverkehr aus beobachtet hatte, versuchte vergeblich, den Lkw-Fahrer auf die Situation hinzuweisen.

Ein dritter Zeuge, ebenfalls Fahrer eines Lkw, fuhr dem flüchtigen Unfallfahrer auf der Weerseloer Straße hinterher und kam kurze Zeit später mit einem Handyfoto des flüchtigen Lkw wieder. Hierauf war auch das Kennzeichen des Fahrzeuges zu erkennen. Hierüber konnten die hinzugerufenen Polizeibeamten den Unfallfahrer (57, Legden) schnell ausfindig machen.

In einer ersten Befragung gab dieser an, von einem Unfall nichts mitbekommen zu haben.

Sein Lkw war zum Unfallzeitpunkt mit einem Bagger beladen. Am Golf entstand ein geschätzter Schaden von 4.500 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den Unfallfahrer ein.

