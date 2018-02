POL-BOR: Gronau - Autoscheiben eingeschlagen

Gronau (ots) - (mh) Am Montag schlugen bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 22:10 Uhr und 22:40 Uhr auf der Schillerstraße in Epe eine Seitenscheibe eines geparkten, weißen Suzuki Swift ein. Aus dem Inneren entwendeten die Täter eine Geldbörse samt Inhalt. Ähnlich auch auf dem Parkplatz "Alter Schloßplatz" in Gronau. Dort zerstörten bisher unbekannte Täter am Montag in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 20:40 Uhr ebenfalls eine Seitenscheibe eines geparkten Autos. Die Täter entwendeten aus dem grauen Mercedes ein an der Windschutzscheibe angebrachtes mobiles Navigationsgerät.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

