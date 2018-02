POL-BOR: Stadtlohn - Handtasche aus Auto entwendet

Stadtlohn (ots) - (mh) Am Montagabend entwendeten bisher unbekannte Täter aus einem geparkten, blauen Audi A3 eine Handtasche. Der Wagen stand in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 21:15 Uhr auf der Straße "Voorkamp". Die Täter zerstörten eine Seitenscheibe und schnappten sich die auf dem Beifahrersitz liegende Tasche. Neben persönlichen Dokumenten befanden sich auch Ausweise, eine Bankkarte und Schlüssel in der Tasche.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

