POL-BOR: Heiden - Gegen Baum geprallt / Autofahrerin schwer verletzt

Pkw überschlägt sich nach Aufprall gegen einen Baum und bleibt auf der B 67 auf dem Dach liegen. Bild-Infos Download

Heiden (ots) - (mh) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 67 verletzte sich am Montagabend eine 27-jährige Autofahrerin aus Ramsdorf schwer. Die 27-Jährige war von Borken kommend in Richtung Heiden unterwegs. Sie kam aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf der B 67 auf dem Dach liegen. Die Frau konnte sich selbständig aus dem Wagen befreien und ins Freie klettern. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in das Borkener Krankenhaus. Das Fahrzeug der 27-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf über 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell