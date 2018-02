POL-BOR: Ahaus - Geschädigter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ahaus (ots) - (fr) Bereits am Donnerstag, dem 22.02.18, ereignete sich gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz an der Wüllener Straße (Kirmesplatz) ein Verkehrsunfall, zu dem jetzt die oder der Geschädigte gesucht wird. Eine Zeugin hatte beobachtet, dass eine 25-jährige Autofahrerin aus Ahaus beim Ausparken einen anderen Pkw touchiert hatte. Die Unfallverursacherin war anschließend ausgestiegen, sah sich beide Autos an und fuhr dann davon.

Sie gab an, bei der Inaugenscheinnahme keinen Schaden an den Fahrzeugen gesehen zu haben. Auch die Zeugin sah auf den ersten Blick keinen offensichtlichen Schaden an dem anderen Pkw, bei dem es sich nach den Angaben der Zeugin um einen beigefarbenen Mercedes der A-Klasse gehandelt haben müsste. Die 25-Jährige vermutet dagegen, dass es sich um einen silbergrauen Audi handelt.

Am Pkw der 25-Jährigen wurde ein Schaden an der vorderen rechten Ecke festgestellt.

Die oder der Geschädigte (falls überhaupt ein Schaden entstanden ist) wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (02561-9260) zu wenden.

