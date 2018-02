POL-BOR: Velen - Exhibitionist belästigt mehrere Kinder

Velen (ots) - (fr) Am Sonntag sprach ein noch unbekannter Exhibitionist gegen 12:15 Uhr auf dem Heidener Landweg in Höhe des Campingplatzes eine 15-Jährige aus Velen an, öffnete dann unvermittelt seine Hose und zeigte sich in schamverletzender Art und Weise. Da sich weitere Spaziergänger näherten, entfernte sich der Täter.

Gegen 13.00 Uhr trat der Exhibitionist erneut auf dieselbe Art und Weise in Erscheinung. Geschädigt sind in diesem Fall drei minderjährige Mädchen aus Heiden.

Aufgrund der Beschreibung ist davon auszugehen, dass es sich um ein und denselben Täter handelt:

Personenbeschreibung: Ca. 25-30 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, leicht dunkler Hauttyp, kurze dunkle Haare, schlank/drahtig, schmale Gesichtsform. Der Täter sprach deutsch mit Akzent. Teilweise beschreiben die Geschädigten ein ungepflegtes Erscheinungsbild und dass der Täter eine Brille mit dünnem Gestell und zweifarbige Mütze (Hell- und Dunkelblau) getragen habe. Er hatte ein blaues Fahrrad dabei.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

