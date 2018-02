POL-BOR: Legden - Geldausgabeautomat aufgebrochen

Legden (ots) - (fr) In der Nacht zum Montag drangen bislang unbekannte Einbrecher gegen 03.30 Uhr in das Foyer einer Diskothek an der Straße "Haidkamp" ein. Dort flexten sie einen Geldausgabeautomaten auf und konnten nach dem derzeitigen Ermittlungsstand Bargeld entwenden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561-9260).

