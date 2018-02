POL-BOR: Groß-Reken - Einbruch in Spielothek

Groß-Reken (ots) - (fr) In der Nacht zum Montag hebelten noch unbekannte Einbrecher gegen 03.20 Uhr ein Fenster einer Spielhalle an der Dorstener Straße auf. In der Spielhalle konnten sie noch zwei Automaten aufbrechen, bevor die Vernebelungsanlage auslöste und die Täter zum Rückzug zwang.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell