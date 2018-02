POL-BOR: Nachtragsmeldung: Vreden - Schwerer Verkehrsunfall in Zwillbrock

Vreden (ots) - Ein 73-jähriger Niederländer befuhr am heutigen Tage, gegen 11:31 Uhr mit seinem Pkw die K 18 aus Richtung Ammeloe kommend und wollte an der Einmündung auf die L 608 nach rechts in Richtung Niederlande abbiegen. Dabei übersah er den, mit seinem Pkw auf der L 608 in Richtung Niederlande fahrenden 23-jährigen Mann aus Vreden. Im Einmündungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 73-jährige Niederländer und seine 76-jährige Beifahrerin (ebenfalls Niederländerin) mussten durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Beide Personen wurden mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, wobei die 76-jährige Beifahrerin das Krankenhaus bereits wieder verlassen konnte. Der 23-jährige Vredener verletzt sich bei diesem Zusammenstoß leicht und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung ebenfalls wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13500,- Euro. Der Bereich der Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt.

