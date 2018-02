POL-BOR: Isselburg - Diebe stehlen Aufsitzrasenmäher

Isselburg (ots) - (dm) In der Nacht zu Samstag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Räumen der Sportstätte an der Straße "Am Fenn" und stahlen einen Aufsitzrasenmäher.

In der Zeit von Freitag (23.02.2018), 16.00 Uhr, bis Samstag (24.02.2018), 12.15 Uhr drückten sie zunächst das verschlossene Eingangstor zum Sportplatz auf. Von hier aus gelangten die Täter zu zwei verschlossenen Garagen, welche sie beide aufhebelten. Aus einer der Garagen stahlen sie einen gelben Aufsitzrasenmäher (Marke unbekannt).

Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

