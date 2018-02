POL-BOR: Gronau - 41-Jährige auf Bahnhofstraße beraubt

Gronau (ots) - (dm) In der Nacht zu Sonntag (25.02.2018) beraubte ein noch unbekannter Mann eine 41-Jährige aus Dortmund. Die Frau war gegen 01.00 Uhr zu Fuß auf der Bahnhofstraße unterwegs, als sie in Höhe des Arbeitsamtes plötzlich von hinten einen heftigen Stoß erhielt. Sie stürzte und verletzte sich leicht.

Die Geldbörse, welche sie zuvor in der Hand gehalten hatte, war ihr bei dem Sturz aus der Hand gefallen. Der Räuber nahm diese an sich und rannte in unbekannte Richtung weg. Er erbeutete Bargeld. Beschreibung des Täters: Nach Angaben der Frau aus Dortmund war der ca. 170 bis 175 cm große Mann bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Wollmütze und hellen Schuhen.

Hinweise bitte an die Kripo Gronau (02562-9260).

