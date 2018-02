POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Haus Hall

Ahaus (ots) - (dm) Unbekannte drangen in der Zeit von Donnerstag (22.02.2018), 18.00 Uhr, und Freitag (23.02.2018), 07.00 Uhr, gewaltsam in Räume der Stiftung Haus Hall an der Industriestraße ein und erbeuteten Bargeld.

Zunächst hatten die Täter eine Hintertür aufgehebelt, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Innen brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten mehrere Räume. Aus zwei Geldkassetten entnahmen sie Bargeld.

Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

