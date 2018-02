POL-BOR: Gescher - Einbruch in Vereinsheim

Gescher (ots) - (dm) Bereits in der Nacht zu Freitag drangen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim einer Sportanlage am Borkener Damm ein. Zunächst waren die Täter über ein Kellerfenster eingestiegen und hatten im Keller dann eine Holztür aufgehebelt.

Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch nicht bekannt, ob die Täter Beute gemacht hatten.

Der verursachte Schaden indes wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

