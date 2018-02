POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung

Bocholt (ots) - (dm) Am Freitagabend drangen noch Unbekannte in die Wohnung einer 30-Jährigen an der Schützenstraße ein und erbeuteten, nachdem sie die Wohnung durchsucht hatten, Bargeld.

Auf noch unbekannte Weise waren die Täter in der Zeit von 18.45 Uhr bis 20.40 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen. Aus der Wohnung hatten sie einen Safe entwendet, in welchem sich Bargeld befand.

Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell