POL-BOR: Gronau - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Gronau (ots) - (dm) In der Zeit von Freitag (23.02.2018), 19.00 Uhr, bis Samstag (24.02.2018), 07.00 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Lebensmittelgeschäft an der Ochtruper Straße ein und erbeutete Bargeld.

Sie hatte die Eingangstür aufgehebelt und die Registrierkasse kurzerhand einfach mitgenommen.

Hinweise bitte an die Kripo Gronau (02562-9260).

