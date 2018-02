POL-BOR: 9-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bocholt (ots) - Am 23.09.2018, gegen 13:45 Uhr, bog ein 35-jähriger LKW-Fahrer aus Kroatien mit seinem Fahrzeug von der Werther Straße nach rechts auf das Firmengelände eines Baumarktes ab und übersah dabei eine auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrende, 9-jährige Radfahrerin aus Bocholt. Die Radfahrerin wurde von dem LKW erfasst und schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein niederländisches Klinikum geflogen. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Werther Straße gesperrt werden.

